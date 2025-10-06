Il mare entra nello stabilimento | Siamo sott’acqua sos inascoltati

E’ il trenta agosto, urla nel silenzio di Federica Veronesi, titolare dello stabilimento balneare ’Isa’, Lido di Volano. L’acqua del mare strappa un centinaio di ombrelloni, fa collassare la duna, la pineta a rischio. "Serve un intervento urgente per proteggere il litorale, altrimenti qui il mare si mangia tutto", l’appello. Un sopralluogo, tutto finì lì, sotto gli occhi dei turisti. Cinque ottobre, sempre 2025. Il vento di bora, il mare invade lo stabilimento, lambisce la prima sala dove ci sono i tavoli, si ’salva’ il bar. Per il momento. Oggi è annunciata una forte marea, i sacchetti di sabbia rischiano di essere spazzati via. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il mare entra nello stabilimento: "Siamo sott’acqua, sos inascoltati"

