Il malore i soccorsi poi la mossa dello straniero | così ha tentato di rubare un' ambulanza
Momenti di fortissima tensione a Milano nella notte fra domenica 5 e lunedì 6 ottobre; un cittadino straniero ha infatti tentato di rubare un' ambulanza, mentre questa era ferma per consentire agli operatori di soccorrere una persona bisognosa d'aiuto. Il piano dell'uomo non è fortunatamente andato a buon fine, e i sanitari hanno potuto continuare le loro operazioni. Quanto al responsabile, questi è stato arrestato. Stando a quanto riferito sino ad ora, il fatto si è verificato intorno alle 2.45 del mattino, lungo l' Alzaia Naviglio Pavese. L'ambulanza si era fermata in quella zona per permettere agli operatori di raggiungere il paziente e occuparsi di lui nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
