Il linguaggio del giornalismo a lezione alla Friuli

I docenti dell'Università delle LiberEtà in trasferta: tornano le conferenze alla Librerie.coop Friuli. Stefano Stefanel ci svelerà Il linguaggio del giornalismo.Scopri il programma e conosci l'insegnante qui ? https:tinyurl.com5dfc8x22ALCUNI DETTAGLI martedì 071025 dalle 18 LIBRERIE COOP. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: linguaggio - giornalismo

Il linguaggio dell’uguaglianza. Gabicce e il giornalismo di qualità

Sabato 11 ottobre sarò a Urbino, al Festival del Giornalismo Culturale. Con una narrazione per immagini e parole sull’arte, su come raccontiamo questi temi sui giornali e in generale nei media, sul corpo e sul linguaggio. L’ispirazione - ovviamente - nasce da Vai su Facebook

Giulio Cecchettin: "Il linguaggio, la parola puo' fare la differenza. Noi crediamo che sia importante dare spazio a chi creare valore con me parole anche in ambito giornalistico. E questo riguarda anche l'uso delle immagini" - X Vai su X

Giovedì iniziano le “Dieci lezioni sul giornalismo” - Da diversi anni ormai il Post organizza le “Dieci lezioni sul giornalismo”: una serie di incontri online per condividere e raccontare le cose che ha imparato sui giornali e sull’informazione, e per ... Come scrive ilpost.it