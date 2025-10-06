Il libro che racconta la storia del gruppo Ferruzzi dalla nascita alla drammatica caduta
Si terrà mercoledì 15 ottobre, alle 17, alla Sala “Spadolini” della Biblioteca di Storia contemporanea “Oriani” la presentazione del volume di Luciano Segreto, “Il costruttore il giocatore. Serafino Ferruzzi, Raul Gardini e la fine di un grande gruppo industriale” (Feltrinelli 2025). Il libro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: libro - racconta
Mileto. Il giornalista Enzo Varone racconta la spiritualità del Sud nel libro “Il Disegno Celeste”
Puig, Home of Creativity: il libro che racconta la storia del colosso del beauty tra moda, fragranze e visione creativa
Ha scritto un libro intitolato "Lunatica", Alessandra Arachi, firma del Corriere della Sera, combatte con il disturbo bipolare e ci racconta la sua storia
Il neuroscienziato Sergio Della Sala, docente a Edimburgo, racconta nel suo ultimo libro i significati e i vantaggi dell’oblio Vai su Facebook
Il libro di Franco Faggiani racconta l'amore per i sentieri i viottoli e le strade di campagna, ma anche il senso del cammino. Indispensabile per chi vuole riscoprire il senso dell'esplorazione - X Vai su X
Puig, Home of Creativity: il libro che racconta la storia del colosso del beauty tra moda, fragranze e visione creativa - Edito da Rizzoli, il volume celebra la storia del gigante della cosmetica tra moda, profumi iconici e innovazione creativa. Da panorama.it
Buddy Holly, un libro racconta la sua storia - Elvis Presley non aveva ancora pubblicato il primo album né ribaltato gli spettatori con la sua esibizione pelvica sulla tv nazionale. Lo riporta rockol.it