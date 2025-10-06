Il lato oscuro delle produzioni d' eccellenza toscane | lo sfruttamento dei lavoratori
Arezzo, 6 ottobre 2025 – L'esperienza delle Brigate del lavoro, il sindacato di strada della Flai Cgil Vigne e oliveti. Vino e olio. I gioielli della Toscana ma con un lato oscuro e che continua a rimanere in ombra: lo sfruttamento dei lavoratori stranieri. "La Flai Cgil nazionale - annuncia la Segretaria provinciale della categoria, Simona Lelli - ha deciso di dare una risposta che interessa, nella nostra zona, l'intera Toscana meridionale. Abbiamo organizzato le Brigate del lavoro, il sindacato di strada: la mattina ci presentiamo nei luoghi di raccolta dei lavoratori stagionali che sono, nella quasi totalità, cittadini stranieri che vengono pesantemente sfruttati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
