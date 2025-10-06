Il Lago di Como e la bellezza dei suoi borghi volano a Osaka

Tradizione, innovazione e identità: sono questi i pilastri con cui la Lombardia si è presentata oggi sulla scena internazionale dell’Expo di Osaka. A raccontare il volto dinamico e creativo della regione è stata l’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, intervenuta. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: lago - como

Il lago di Como fra incidenti e annegamenti: qui i bagnini sono un miraggio

Tremezzina Festival, jazz e ritmi cubani sul lago di Como

La missione di Patrizia Gobbi, l’angelo del Lario che ha perso suo figlio nel lago di Como: “Mai più morti annegati, servono bagnini e regole”

Lago di Como. Vai su Facebook

Il Lago di Como e la bellezza dei suoi borghi volano a Osaka - Tradizione, innovazione e identità: sono questi i pilastri con cui la Lombardia si è presentata oggi sulla scena internazionale dell’Expo di Osaka. Secondo quicomo.it

Il Lago di Como all’Expo di Osaka, l’assessore Mazzali: “Ecco l’eccellenza delle imprese lombarde” - Il Lago di Como e i suoi borghi protagonisti all’Expo di Osaka in Giappone all’interno dello Spazio Lombardia. Si legge su espansionetv.it