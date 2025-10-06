Cosa succede in Azad Jammu e Kashmir e perché la gente è in piazza? Quando dico “Kashmir”, so già cosa immagina la maggior parte delle persone che mi ascoltano: valli verdi, fiumi turchesi, montagne immacolate. Un paradiso da Instagram, con casette di legno e cieli da cartolina. Anch’io, la prima volta che ci sono stato, mi sono lasciato incantare da quell’immagine. Ma dopo anni a seguire la regione, oggi sento il bisogno di dire con chiarezza: quella foto patinata non basta più a raccontare il Kashmir. In Azad Jammu e Kashmir (AJK), il settore amministrato dal Pakistan, in queste settimane la realtà ha un altro colore: quello delle proteste, delle barricate e della rabbia sociale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Kashmir che vedo oggi non è solo turismo, ma quello dei cittadini che chiedono dignità e voce