Il Greco riaccende le luci | Eugenio Barba apre la nuova stagione

Sbircialanotizia.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma ritrova un palco che conta. Il Teatro Greco riaccende la sua stagione con un progetto che unisce maestri e nuove voci, segnando un passaggio decisivo nella mappa culturale della capitale e dedicando il primo atto al lavoro e ai 89 anni di Eugenio Barba, figura cardine del teatro contemporaneo. Una ripartenza che parla al . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

il greco riaccende le luci eugenio barba apre la nuova stagione

© Sbircialanotizia.it - Il Greco riaccende le luci: Eugenio Barba apre la nuova stagione

In questa notizia si parla di: greco - riaccende

Cerca Video su questo argomento: Greco Riaccende Luci Eugenio