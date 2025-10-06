Il grande ex La resa di Gilardino | Pochi hanno talento come i rossoblù

Il Pisa crolla, ma Alberto Gilardino non si sente in bilico, nonostante l’ultimo posto: "Abbiamo la sosta per lavorare e arrivare pronti alla gara con il Verona della ripresa", dice il tecnico, più che preoccupato, sorpreso. "Abbiamo abbandonato mentalmente la gara e non era mai successo. Non possiamo permettercelo, a maggior ragione contro una squadra come il Bologna, che ha delle individualità come poche altre squadre in Italia, soprattutto sugli esterni". Più che un ko, una debacle: "C’è stata una partita fino al 24’ e una dopo. A inizio gara abbiamo avuto anche un paio di occasioni e bisogna farli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

