Il Gran Premio di Napoli – Trofeo Napoli Racing Show accende il Lungomare

Napolitoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 6 all’8 dicembre 2025, dalle ore 9 alle 23, il Gran Premio di NapoliTrofeo Napoli Racing Show porterà in città i campioni dell’automobilismo. Per tre giorni il Lungomare Caracciolo sarà trasformato nell’arena motoristica più suggestiva del Mediterraneo. Sotto la luna partenopea e davanti a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gran - premio

Torna il fascino del Gran Premio: al Sesana lo show di Ferragosto, una notte di storia e tradizione

Gran premio d’Italia di Formula 1, Monza si prepara all’assalto: parcheggi e bus navette per la carica dei 335mila tifosi

Gran premio di Monza, marea di tifosi in arrivo fra entusiasmo e timori: “C’è preoccupazione per la sicurezza”

A dicembre Gran Premio di Napoli - Dal 6 all’8 dicembre 2025, dalle ore 9 alle 23, il Gran Premio di Napoli – Trofeo Napoli Racing Show porterà in città i campioni dell’automobilismo. Secondo napolivillage.com

Napoli sogna il Gran Premio F1: si costituisce il “Comitato promotore per la Formula 1” - Napoli cerca il bis, dopo l'assegnazione della Coppa America di vela vuole un Gran Premio di Formula ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Gran Premio Napoli 8211