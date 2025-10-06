Il Gran Premio di Napoli – Trofeo Napoli Racing Show accende il Lungomare
Dal 6 all’8 dicembre 2025, dalle ore 9 alle 23, il Gran Premio di Napoli – Trofeo Napoli Racing Show porterà in città i campioni dell’automobilismo. Per tre giorni il Lungomare Caracciolo sarà trasformato nell’arena motoristica più suggestiva del Mediterraneo. Sotto la luna partenopea e davanti a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: gran - premio
Torna il fascino del Gran Premio: al Sesana lo show di Ferragosto, una notte di storia e tradizione
Gran premio d’Italia di Formula 1, Monza si prepara all’assalto: parcheggi e bus navette per la carica dei 335mila tifosi
Gran premio di Monza, marea di tifosi in arrivo fra entusiasmo e timori: “C’è preoccupazione per la sicurezza”
Secondo Fred Vasseur, la Ferrari nel Gran Premio di Singapore 2025 di Formula 1 non ha sfruttato al massimo il suo potenziale Vai su Facebook
QUALI | GRAN PREMIO DE AZERBAIYÁN #AzerbaidjanGP #TelemetricoF1 #F1 1 @Max33Verstappen 2 @Carlossainz55 3 @LiamLawson30 @FranColapinto 16 #VamosNene @TelemetricoF1 @puenteadrian #Formula1 #F1XFoxSports - X Vai su X
A dicembre Gran Premio di Napoli - Dal 6 all’8 dicembre 2025, dalle ore 9 alle 23, il Gran Premio di Napoli – Trofeo Napoli Racing Show porterà in città i campioni dell’automobilismo. Secondo napolivillage.com
Napoli sogna il Gran Premio F1: si costituisce il “Comitato promotore per la Formula 1” - Napoli cerca il bis, dopo l'assegnazione della Coppa America di vela vuole un Gran Premio di Formula ... Si legge su fanpage.it