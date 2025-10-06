Il governo georgiano minaccia l’opposizione dopo una grande manifestazione
Il primo ministro georgiano Irakli Kobakhidze ha annunciato il 5 ottobre misure di ritorsione contro l’opposizione dopo una grande manifestazione di protesta il giorno prima, caratterizzata da un tentativo di assalto al palazzo presidenziale. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
