Il governo georgiano minaccia l’opposizione dopo una grande manifestazione

Il primo ministro georgiano Irakli Kobakhidze ha annunciato il 5 ottobre misure di ritorsione contro l’opposizione dopo una grande manifestazione di protesta il giorno prima, caratterizzata da un tentativo di assalto al palazzo presidenziale. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

