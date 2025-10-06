Il governo costretto a correggere il decreto immigrazione dopo l’alt di Mattarella | rimandato in cdm e riapprovato

A un mese dalla sua approvazione il decreto immigrazione giovedì è dovuto addirittura tornare in Consiglio dei ministri. Per una correzione sostanziale: inserire una quota di 10.000 badanti stranieri all’anno fino al 2028, anziché prevedere una deroga rispetto alle regole di ingresso dei lavoratori stranieri già inserita nel decreto flussi. Questione di equiparazione dei diritti, tra badanti e tutti gli altri lavoratori. A volere la correzione è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che per un mese, dal 3 settembre al 2 ottobre, ha tenuto il decreto del governo a bagnomaria nelle sue stanze: nessuna correzione, nessuna firma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il governo costretto a correggere il decreto immigrazione dopo l’alt di Mattarella: rimandato in cdm e riapprovato

