Torna il ’Giro del martedì’, musica, socialità e territorio. A Cento torna un appuntamento molto atteso. Il Giro del martedì, iniziativa che riprende vita grazie all’impegno del ’Last Event’ in collaborazione con il Tavolo dei Giovani di Cento. A partire da domani e fino alla fine dell’anno, quasi tutti i martedì sera, dalle 21 a mezzanotte, la città si animerà con un percorso che coinvolgerà ogni volta un bar diverso del territorio e un dj set dedicato. Il Giro del Martedì nasce come occasione per promuovere la socialità, sostenere i locali della zona e dare spazio ai giovani. Una tradizione che torna con nuova energia e che si propone di diventare un momento fisso di aggregazione per tutta la comunità centese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Giro del Martedì, musica e ritrovarsi: "Spazio ai giovani"