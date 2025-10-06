Il giovane del Manchester City ha aggiunto alla squadra dell’Inghilterra
Il difensore del Manchester City Nico O'Reilly è stato aggiunto oggi alla squadra inglese per l'imminente doubleheader contro il Galles e la Lettonia. È una prima chiamata senior per il ventenne, che si sposta dagli under 21, per l'amichevole con il Galles di giovedì e la qualifica della Coppa del Mondo a Riga cinque giorni dopo. O'Reilly sostituisce Reece James nella squadra dopo che il difensore del Chelsea ha subito un infortunio nella sconfitta per 2-1 di Liverpool di Sabato sera.
