Il giovane del Manchester City ha aggiunto alla squadra dell’Inghilterra

Il difensore del Manchester City Nico O'Reilly è stato aggiunto oggi alla squadra inglese per l'imminente doubleheader contro il Galles e la Lettonia. È una prima chiamata senior per il ventenne, che si sposta dagli under 21, per l'amichevole con il Galles di giovedì e la qualifica della Coppa del Mondo a Riga cinque giorni dopo. O'Reilly sostituisce Reece James nella squadra dopo che il difensore del Chelsea ha subito un infortunio nella sconfitta per 2-1 di Liverpool di Sabato sera.