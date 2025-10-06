Il giorno del dono in municipio Ospite d’onore è il prof Zamagni

Imola si prepara a celebrare il ‘ Giorno del Dono ’ con un’iniziativa speciale del Consiglio comunale. Giovedì 9 ottobre, a partire dalle 17, l’Aula di piazza Matteotti ospiterà una seduta straordinaria dedicata alla riflessione sulla cultura del dono, alla presenza di cittadini e ospiti di rilievo. La legge del 14 luglio 2015, numero 110, ha istituito questa ricorrenza per promuovere la consapevolezza e l’importanza del dono come forma di impegno e partecipazione civica. Azioni donative intese non solo come elargizioni economiche, ma pure come gesti di solidarietà, volontariato e partecipazione sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

