Il giorno del dono in municipio Ospite d’onore è il prof Zamagni
Imola si prepara a celebrare il ‘ Giorno del Dono ’ con un’iniziativa speciale del Consiglio comunale. Giovedì 9 ottobre, a partire dalle 17, l’Aula di piazza Matteotti ospiterà una seduta straordinaria dedicata alla riflessione sulla cultura del dono, alla presenza di cittadini e ospiti di rilievo. La legge del 14 luglio 2015, numero 110, ha istituito questa ricorrenza per promuovere la consapevolezza e l’importanza del dono come forma di impegno e partecipazione civica. Azioni donative intese non solo come elargizioni economiche, ma pure come gesti di solidarietà, volontariato e partecipazione sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: giorno - dono
"Giorno del Dono 2025", Iid: crescono i donatori e i volontari
Fossacesia fra i testimonial del giorno del dono 2025 con la storia di Samuel Massa, che a 14 anni si tuffò in mare per salvare un capriolo
Il Giorno del Dono che è stato festeggiato come ogni anno ieri sabato 4 ottobre non è solamente una celebrazione, ma è soprattutto un’opportunità per riflettere sull’impatto della solidarietà. L’ottava edizione del rapporto 'Noi doniamo' mostra che in Italia, e in Vai su Facebook
Giorno del dono 2025: gli italiani si confermano aperti alla solidarietà - L'ottava edizione del rapporto annuale "Noi doniamo" mostra buoni segnali di ripresa nelle tre forme di donazione più diffuse: economica, di volontariato e biologica. Scrive famigliacristiana.it
Giorno del dono: c’è l’ok della Camera - Il disegno di legge è stato approvato anche dalla Camera dei Deputati, ora la parola torna al Senato dopo le modifiche. vita.it scrive