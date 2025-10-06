Il Giappone dei centenari

Tgcom24.mediaset.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un primato che stupisce e inquieta. In Giappone i centenari hanno ormai sfiorato quota 100mila. Un record assoluto che segna il 55esimo anno consecutivo di crescita. Nel 1963 erano poco più di cento, oggi sono 99.763. E quasi nove su dieci sono donne. Il ministero della Salute ha diffuso i dati proprio alla vigilia della festa nazionale dedicata agli anziani. La donna più longeva ha 114 anni, l'uomo più anziano invece 111. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

il giappone dei centenari

© Tgcom24.mediaset.it - Il Giappone dei centenari

In questa notizia si parla di: giappone - centenari

Quasi 100 mila centenari in Giappone, un record pieno di insidie, che racconta una crisi demografica

Il Giappone arriva a 100mila centenari, per il 90% sono donne: il segreto della «dieta anti-malattie» del popolo più longevo del mondo

Giappone verso i 100mila centenari: il segreto di longevità è nella dieta

Giappone, boom di centenari nel 2025: cosa rende la loro vita così lunga? - 000 centenari in Giappone nel 2025: ecco cosa rende il Paese il più longevo al mondo, tra dieta, prevenzione e nuove sfide sociali. Da ireporters.it

In Giappone è record di centenari, sfiorano quota 100mila - Cresce per il 55mo anno consecutivo il numero dei centenari in Giappone, sfiorando quota 100mila, e di questi quasi il 90% sono donne. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Giappone Centenari