Il Giappone dei centenari
Un primato che stupisce e inquieta. In Giappone i centenari hanno ormai sfiorato quota 100mila. Un record assoluto che segna il 55esimo anno consecutivo di crescita. Nel 1963 erano poco più di cento, oggi sono 99.763. E quasi nove su dieci sono donne. Il ministero della Salute ha diffuso i dati proprio alla vigilia della festa nazionale dedicata agli anziani. La donna più longeva ha 114 anni, l'uomo più anziano invece 111. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
