Il Napoli ha vinto in campionato rimontando 2-1 il match contro il Genoa; i rossoblù avevano finito la prima metà di gara in vantaggio grazie al gol di Ekhator. Poi Conte ha deciso di far entrare Kevin De Bruyne e anche Rasmus Hojlund è sembrato più vivo e aggressivo; il danese dopo e Anguissa prima hanno completato la rimonta. Gli azzurri ora condividono il primo posto in classifica con la Roma, 15 punti per entrambe le squadre. Il Genoa ci aveva creduto con il gol di Ekhator, poi si è svegliato Hojlund. Scrive L’Equipe: Nonostante un gol sublime di Jeff Ekhator per il Genoa, il Napoli riesce a rimontare e si riprende la testa della classifica di Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Genoa ci aveva creduto con Ekhator. Poi si è svegliato Hojlund più aggressivo nel finale (L’Equipe)