Il gatto con gli stivali e la magia del Natale | un’avventura per tutte le età

Ilpescara.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 14 dicembre a Pescara si terrà un meraviglioso spettacolo a tema natalizio adatto a tutta la famiglia. Per bambini e adulti al teatro Circus andrà in scena “Il gatto con gli stivali e la magia del Natale”, un musical coinvolgente per vivere un'avventura magica e travolgente tra fiaba. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gatto - stivali

“Il gatto con gli stivali” e “Il brutto anatroccolo” in scena

"Il Gatto con gli Stivali": il musical con Anastasia Kuzmina debutta al Teatro Augusteo

Arriva Il Gatto con gli Stivali – Il Musical, Anastasia Kuzmina stella del debutto a Salerno

Debutta a Salerno e Nocera "Il Gatto con gli stivali" - Dopo il successo di Masha e Orso, un nuovo grande musical è pronto a conquistare il pubblico: Il Gatto con gli Stivali debutterà l'8 novembre a Nocera e il 9 novembre a Salerno, in una doppia veste ... Lo riporta ansa.it

Natale tra storie e magia, un albo illustrato di del Giudice e Giordano e un webinar con Gotti e Il Gatto Verde - Impaginato con eleganza in un albo illustrato costellato di storie, filastrocche in rima, racconti brevi, echi di leggende, giochi per allenare l’attenzione (del ... ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gatto Stivali Magia Natale