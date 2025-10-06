Il futuro si decide anche nel piatto | come l’Europa può reinventare il cibo entro il 2030

Il futuro dell’Europa potrebbe decidersi a tavola. Non è un’esagerazione retorica, ma la fotografia di una realtà che ormai pochi contestano: i sistemi alimentari europei sono sotto pressione come mai prima d’ora. La crisi climatica mette a rischio rese e stabilità dei raccolti, la salute pubblica è minata da diete squilibrate e malattie croniche, le disuguaglianze sociali si ampliano anche nell’ accesso a un cibo di qualità. In questo scenario, il cibo smette di essere una questione settoriale per diventare il cuore di una sfida politica e civile. Secondo l’ultimo report dell’ Institute for European Environmental Policy (IEEP 2025), la transizione non può più basarsi su aggiustamenti marginali o soluzioni tampone: è necessaria un’innovazione trasformativa, capace di combinare scienza, politica e cultura. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

