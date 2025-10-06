Il futuro della cartografia passa da Castelfidardo

Per la prima volta un aggiornamento massivo è stato realizzato con un modello di produzione “in house” all’interno del Sistema Integrato del Territorio dell’Agenzia delle entrate. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

Castelfidardo: Futuro di Giuliodori e Iniziativa Solidale con Raoul Follereau - La settimana che inizierà domani dovrebbe portare qualche novità in casa Castelfidardo. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Marco Giuliodori: futuro incerto tra Castelfidardo e Recanatese - Non può che essere gettonatissimo il nome di Marco Giuliodori in queste settimane e dopo un campionato, sulla panchina del Castelfidardo, sopra le righe. Scrive ilrestodelcarlino.it

