Il fratello ferma il PSG ed esulta come lui | Mbappé felicissimo in tribuna

Golssip.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex giocatore del club parigino era sugli spalti dello stadio del Lille che ha pareggiato uno a uno contro la squadra della capitale grazie ad un gol di Ethan Mbappé. 🔗 Leggi su Golssip.it

