Il fratello ferma il PSG ed esulta come lui | Mbappé felicissimo in tribuna
L'ex giocatore del club parigino era sugli spalti dello stadio del Lille che ha pareggiato uno a uno contro la squadra della capitale grazie ad un gol di Ethan Mbappé. 🔗 Leggi su Golssip.it
In questa notizia si parla di: fratello - ferma
Il Grande Fratello non si ferma qui, annuncio ufficiale sui social
Calci e pugni in faccia tra giovanissimi al concerto di Sfera Ebbasta. Il rapper ferma l’esibizione e se ne va: “Siete dei babbi. Ma che c***o parti fratello?”
#Thuram si ferma Infortunio anche per il fratello di Khephren - X Vai su X
#MotoGP Vince il GP di #SanMarino Marc #Marquez (Ducati), seguito dall'italiano Bezzecchi (Aprilia) e dal fratello Alex Marquez (Ducati Gresini). Lo spagnolo è sempre più vicino alla vittoria matematica del mondiale. Bagnaia si ferma a 0 punti per la caduta Vai su Facebook
Psg, la maledizione di Mbappè si abbatte su Luis Enrique, la scusa del tecnico - Germain ed esulta come il fratello, che lo applaude dagli spalti. Si legge su sport.virgilio.it
PSG ripreso da… Mbappè: il Lille pareggia grazie al fratello di Kylian - Ethan Mbappe firma il gol del pareggio sotto lo sguardo del fratello Kilian: PSG fermato dal giovane talento del Lille ... Lo riporta gianlucadimarzio.com