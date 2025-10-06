Il franchise di Keanu Reeves John Wick riceve un aggiornamento importante

In un'intervista con Variety, nell'ambito della serie di interviste "10 sceneggiatori da tenere d'occhio nel 2025", Austin Everett, il cui adattamento del romanzo Traveler di Joseph Eckert sarà ora prodotto dalla Paramount, ha dato una notizia importantissima: ha ideato un western sui samurai originale ambientato nell'universo di John Wick. " Probabilmente è tutto quello che posso dire ", ha dichiarato, lasciando tutti perplessi e e facendo chiedere ai fan come si inserirà esattamente nella mondo narrativo del franchise con Keanu Reeves.La serie di John Wick non è estranea agli spin-off, avendo già distribuito la serie Ballerina con Ana de Armas, ambientata tra John Wick 3 e il quarto film.

John Wick 4: perché il franchise di Keanu Reeves ha bisogno di una svolta decisiva

Keanu Reeves tornerà in John Wick 5 - Il divo canadese del grande schermo tornerà ancora una volta a calarsi nei panni dell'iconico personaggio per un nuovo lungometraggio diretto da Chad Stahelski. Scrive tg24.sky.it

Keanu Reeves ha rivelato quali oggetti di scena ha conservato dei franchise Matrix e John Wick - Keanu Reeves ha conservato alcuni oggetti iconici provenienti dai set di Matrix, John Wick e 47 Ronin, i quali non sono stati "rubati", ma ottenuti legalmente - Lo riporta comingsoon.it