Il Fosso subito avanti Poi l’uno-due in 8 minuti
Fossombrone 1 Vigor Senigallia 2 FORSEMPRONESE: Bianchini 6; Ronchetti 5,5 (35’ st. Valmori sv.), Giunchetti 6, Imbriola 6, Fabbri 6; Bucchi 6 (24’ st. Mancini 6), Masawoud 6, Ghinelli 6 (18’ st. Giometti 6); Agogo 5,5 (40’ st. Arcangeli sv.); Sanè 6,5, Kyeremateng 6 (27’ st. Likaxhiu 4,5). A disposizione: Ubertini, Kljac, Procacci, Arcangeli, Mancini, Valmori, Likaxhiu, Di Paoli, Giometti. All. Giuliodori VIGOR SENIGALLIA: Novelli 6,5; Shkambaj 6, Urso 6, Magi Galluzzi 6, De Marco 6; Gambini 6,5, Pandolfi 7, Tonelli 6,5 (45’ st. Subissati sv.); Caprari 6 (13’ st. De Feo 6), Braconi 7 (20’ st. Balleello 6), Alonzi 7. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
'' Gran bel Fossombrone, quello ammirato oggi all'"Angelini" di Chieti. Subito in svantaggio dopo 4 minuti per effetto di un tiro dal limite dell'ex riminese Scott Arlotti i ragazzi di Mister Giuliodori non si sono persi d'animo