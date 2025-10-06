Il Formigine resiste per 75 minuti | poi il Nibbiano dilaga Passivo di tre gol troppo pesante per i ragazzi di Mezzetti
NIBBIANO 3 FORMIGINE 0 NIBBIANO V.: Guerci, Setti, Vecchi (9’pt Fogliazza), Alcibiade, Bassoli (17’st Piscicelli), Boccenti, Lancellotti, Jakimovski (34’st Rebolini), Grasso, Minasola (28’st Carrasco), Poesio (37’st Javi Boix). A disp: Serena, Iasoni, Daprati, Piscicelli, Binelli. All: Rastelli. FORMIGINE: Manfredini, Guerri, Cristiani (43’st Artiago), Paglia (29’st Roncaglia), Davoli (47’pt Waddi), Valcavi, De Pietri Tonelli (29’st Seideraj), Arati, Sighinolfi, Minnino (12’st Iattici), Napoli. A disp: Guaitoli, Ricci, Marverti, Ferrara Pio. All: Mezzetti. Arbitro: Monaco di Bologna Reti: 31’ Fogliazza, 21’st Lancellotti, 33’st Grasso Note: ammoniti Valcavi, Cristiani, Grasso, Alcibiade. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: formigine - resiste
L’attesa è quasi finita! SoundForm ti aspetta DOMANI sabato 27 settembre 2025 a partire dalle 16:00 presso il Parco della Resistenza di Formigine! Sport, musica, arte e creatività si incontrano in un evento gratuito e aperto a tutti Parkour & gioc Vai su Facebook