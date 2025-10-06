Il fondatore di Libera Don Luigi Ciotti a Sant’Agata de’Goti

Tempo di lettura: 2 minuti “Ci sono verità che camminano per le strade delle nostre città”. È questo il filo conduttore delle iniziative promosse da Libera nel solennizzare il quarantennale dell’uccisione di Angelo Mario Biscardi, Vice Sindaco ed Assessore all’Urbanistica presso il comune di Sant’Agata de’ Goti, ammazzato il 3 Ottobre del 1985. Fedele al tricolore ed al mandato elettorale, Biscardi si oppose con la sua rettitudine agli intrecci tra camorra, imprenditoria e politica nella gestionedei fondi pubblici del terremoto del 1980. Dopo i momenti vissuti lo scorso 3 Ottobre con gli alunni dell’IIS di Faicchio e Castelvenere, e nel pomeriggio con la comunità santagatese, domani i familiari di Biscardi riceveranno l’abbraccio del fondatore di Libera, Don Luigi Ciotti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il fondatore di Libera Don Luigi Ciotti a Sant’Agata de’Goti

