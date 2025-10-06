Il foliage | tra vino e fotografia
Workshop fotografico con smartphone per catturare i colori e l’atmosfera magica dell’autunno in vigneto. Il foliage è uno degli spettacoli più semplici e potenti della natura: colori intensi, contrasti netti, atmosfere che cambiano di ora in ora. Viverlo è bellissimo, imparare come trasformarlo. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: foliage - vino
Novembre = Castagne , Foliage , Vino San Martino è alle porte e come da tradizione riproporremo la classica CASTAGNATA. Vi aspettiamo , a partire dalle ore 16:00, presso il “Circolo La Casetta” Vai su Facebook
I migliori luoghi e itinerari del foliage https://torino.corriere.it/piemonte/cards/foliage-piemonte-valle-aosta-mete-autunno/b-aymavilles-b-valle-daosta_principale.shtml… #VisitValledAosta #Piemonte #Torino #Langhe #Roero #Monferrato #Ossola #VCO #Deve - X Vai su X
10 scenari incantati dove ammirare il foliage in Umbria - Scoprite i colori caldi dell’autunno in Umbria: tra cascate, borghi e montagne, 10 scenari incantati vi aspettano per vivere la magia e la bellezza del foliage. Segnala siviaggia.it
Foliage e sentieri del vino in Sassonia - Incastonato nei monti d’arenaria dell'Elba, all’interno del Parco Nazionale della Svizzera sassone- Da qbquantobasta.it