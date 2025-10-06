Il falso sé nella Dipendenza Affettiva | 7 verità per ritrovare autenticità e amore consapevole

I n una relazione affettiva può succedere di perdere sé stessi, quasi senza accorgersene. All’inizio sembra amore, ma con il tempo qualcosa cambia: non si riesce più a dire di no, si tende a compiacere l’altro, a evitare discussioni, e ci si ritrova a vivere come una versione corretta e “accettabile” di sé. Questo accade quando nasce il falso sé nella dipendenza affettiva, una maschera costruita per sentirsi amati, ma che finisce per spegnere la spontaneità e la libertà personale. Ritrovare la propria autenticità diventa allora non solo un atto di amore verso sé stessi, ma anche la condizione necessaria per costruire legami veri e liberi. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il falso sé nella Dipendenza Affettiva: 7 verità per ritrovare autenticità e amore consapevole

In questa notizia si parla di: falso - dipendenza

