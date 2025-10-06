Il Duomo sotto i ferri Il cipresso di San Francesco sarà il nuovo simbolo

Un cipresso pronto a diventare, una volta cresciuto, uno dei simboli del rinnovato Duomo cittadino, se non dell’intero centro storico. Ora è una piccola pianta ma tra qualche anno, quando si sarà alzata di alcuni metri, diventerà probabilmente uno degli alberi iconici della città con la sua storia affascinante quanto quella del Duomo nel cui chiostro chiostro posteriore è stata messa a dimora da don Piero Albanesi. Un sabato speciale nel Duomo di Carrara per dare casa al piccolo cipresso, alto ora meno di due metri. La pianta è una delle sette ‘figlie’ nate alla base del cipresso piantato da San Francesco più di 800 anni fa nel convento della Santa Croce Villa Verrucchio, nel riminese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

