Il Duomo sotto i ferri Il cipresso di San Francesco sarà il nuovo simbolo

Lanazione.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cipresso pronto a diventare, una volta cresciuto, uno dei simboli del rinnovato Duomo cittadino, se non dell’intero centro storico. Ora è una piccola pianta ma tra qualche anno, quando si sarà alzata di alcuni metri, diventerà probabilmente uno degli alberi iconici della città con la sua storia affascinante quanto quella del Duomo nel cui chiostro chiostro posteriore è stata messa a dimora da don Piero Albanesi. Un sabato speciale nel Duomo di Carrara per dare casa al piccolo cipresso, alto ora meno di due metri. La pianta è una delle sette ‘figlie’ nate alla base del cipresso piantato da San Francesco più di 800 anni fa nel convento della Santa Croce Villa Verrucchio, nel riminese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il duomo sotto i ferri il cipresso di san francesco sar224 il nuovo simbolo

© Lanazione.it - Il Duomo “sotto i ferri”. Il cipresso di San Francesco sarà il nuovo simbolo

In questa notizia si parla di: duomo - sotto

Cin cin sotto la Torre: "Viva la cucina italiana". In 300 in Piazza Duomo

Mamme sfrattate dall’ex Motel Agip occupano il Duomo di Napoli: presidio sotto il busto di San Gennaro

duomo sotto ferri cipressoIl Duomo “sotto i ferri”. Il cipresso di San Francesco sarà il nuovo simbolo - Don Piero Albanesi ha piantato l’albero nato da quello piantato dal santo . Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Duomo Sotto Ferri Cipresso