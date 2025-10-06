Il doppio gioco dell' Australia | ok a Stato Palestina ma 68 spedizioni di componenti per caccia F-35 a Israele utilizzati a Gaza fra 2023 e 2025
Mentre riconosce lo Stato di Palestina, l’Australia resta nella filiera dei caccia F-35 impiegati da Israele a Gaza, occultando i propri legami con il programma militare L'Australia si è resa protagonista di un vero e proprio doppio gioco sullo scacchiere internazionale. Infatti, sebbene abbi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
