Il divorzio di Nicole Kidman e Keith Urban la clausola cocaina che può valere 11 milioni di dollari per il cantante

Nel documento firmato prima del loro matrimonio, nel 2006, era previsto che il cantante country ricevesse ben 600 mila dollari per ogni anno trascorso da marito sobrio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il divorzio di Nicole Kidman e Keith Urban, la «clausola cocaina» che può valere 11 milioni di dollari per il cantante

