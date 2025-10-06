Il divorzio di Nicole Kidman e Keith Urban la clausola cocaina che può valere 11 milioni di dollari per il cantante
Nel documento firmato prima del loro matrimonio, nel 2006, era previsto che il cantante country ricevesse ben 600 mila dollari per ogni anno trascorso da marito sobrio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: divorzio - nicole
Chi è Keith Urban, al centro del gossip per il divorzio da Nicole Kidman
Nicole Kidman chiede il divorzio da Keith Urban. Tmz: "Lui avrebbe un'altra donna, lei voleva salvare l’unione"
Nicole Kidman rende ufficiale la fine del suo amore con Keith Urban chiedendo il divorzio
Corriere della Sera. . L’ultimo caso eclatante è quello di Nicole Kidman e Keith Urban: l’attrice e il cantautore, alle soglie dei 60 e dopo quasi vent’anni di matrimonio, hanno annunciato il divorzio. Ma gli esempi non mancano: il matrimonio tra Bill Gates, 69 an Vai su Facebook
Il divorzio di Nicole Kidman: dal patrimonio milionario a film e serie tv, ecco cosa l’aspetta https://msn.com/it-it/lifestyle/notizie/il-divorzio-di-nicole-kidman-dal-patrimonio-milionario-a-film-e-serie-tv-ecco-cosa-l-aspetta/ar-AA1NMvuH?ocid=spr_ent&businessver - X Vai su X
Nicole Kidman all’amfAR 2025: perfetta anche nella tempesta, dopo il divorzio - A ll’amfAR Gala di Dallas, Nicole Kidman torna sotto i riflettori pochi giorni dopo aver ufficialmente chiesto il divorzio da Keith Urban. Si legge su iodonna.it
Nicole Kidman fa la prima apparizione pubblica dopo il divorzio da Keith Urban - Nicole Kidman fa la sua prima uscita pubblica dopo aver chiesto il divorzio da Keith Urban, concentrandosi sui figli e sulla sua nuova vita. Secondo msn.com