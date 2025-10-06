il distretto ceramico resiste e rilancia

"Una volta qui era tutta campagna". Lo raccontano gli anziani che abitano in zona, misurando la fila di capannoni che da Sassuolo si allungano su Fiorano e Maranello sconfinando oltresecchia, tra Casalgrande, Castellarano e le prime colline, con propaggini tra la Bassa Modenese e la Romagna. E’ il distretto, quello ceramico, che ha cambiato la storia di queste due sponde del Secchia facendone la ‘Silicon Valley’ della ceramica e ridisegnando territori a cui la piastrella ha regalato prosperità inimmaginabili quando il modello di sviluppo era quello agricolo di 60 anni fa. Sono passati secoli da quando Marca Corona – prima ceramica sassolese, nata nel 1741 – veniva fondata, decenni da quando la moncottura – brevetto Marazzi, altra big del settore – ha rivoluzionato il processo produttivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

