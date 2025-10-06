Il desiderio di maternità di Shotzi Blackheart | Sogno di adottare un bambino

Zonawrestling.net | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Shotzi Blackheart si è fatta un nome nel mondo del wrestling, e ora lei e suo marito sono pronti a compiere un importante passo personale. Durante il podcast  Rulebreakers  di Saraya, Shotzi ha rivelato che lei e suo marito stanno cercando di adottare un bambino. Shotzi ha raccontato con entusiasmo di essersi iscritta al processo di adozione, pur sapendo che si tratta di un percorso lungo e complesso: “Il processo di adozione è davvero lungo, e non mi aspetto che accada subito. Voglio dire, se dovesse succedere, accetterei un bambino anche adesso, ma so che l’iter richiede tempo”. L’ex Superstar della WWE è impaziente di diventare madre adottiva, ma ha aggiunto che “qualunque cosa accada, andrà bene così”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

il desiderio di maternit224 di shotzi blackheart sogno di adottare un bambino

© Zonawrestling.net - Il desiderio di maternità di Shotzi Blackheart: “Sogno di adottare un bambino”

In questa notizia si parla di: desiderio - maternit

desiderio maternit224 shotzi blackheartShotzi Blackheart ha apprezzato il tempo trascorso sul ring con Ronda Rousey - Ronda Rousey potrebbe non aver avuto una lunga carriera nella WWE, ma ha comunque avuto un impatto significativo nello spogliatoio. Riporta worldwrestling.it

Confermata la prossima destinazione di Shotzi Blackheart - Shotzi Blackheart non sta perdendo tempo a pianificare la sua prossima mossa dopo essere stata licenziata dalla WWE e sembra pronta a tornare sul ring. spaziowrestling.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Desiderio Maternit224 Shotzi Blackheart