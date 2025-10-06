Il desiderio di maternità di Shotzi Blackheart | Sogno di adottare un bambino
Shotzi Blackheart si è fatta un nome nel mondo del wrestling, e ora lei e suo marito sono pronti a compiere un importante passo personale. Durante il podcast Rulebreakers di Saraya, Shotzi ha rivelato che lei e suo marito stanno cercando di adottare un bambino. Shotzi ha raccontato con entusiasmo di essersi iscritta al processo di adozione, pur sapendo che si tratta di un percorso lungo e complesso: “Il processo di adozione è davvero lungo, e non mi aspetto che accada subito. Voglio dire, se dovesse succedere, accetterei un bambino anche adesso, ma so che l’iter richiede tempo”. L’ex Superstar della WWE è impaziente di diventare madre adottiva, ma ha aggiunto che “qualunque cosa accada, andrà bene così”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: desiderio - maternit
