Il cuore della nostra città rischia di spegnersi | Fabio Bui lancia l' allarme

«Negli ultimi mesi si sta assistendo a un fenomeno sempre più preoccupante: la chiusura progressiva dei negozi nei centri storici delle città venete. Un processo che non è solo economico, ma anche sociale e culturale. Ogni serranda abbassata è una luce che si spegne, un presidio di vita e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: cuore - nostra

Cresce l’attesa per il Festival: “La Versiliana è il cuore della nostra estate”

La Scimmietta apre a Napoli: "La nostra passione finalmente nel cuore della città"

I bar al posto dei negozi. Come sta cambiando il cuore della nostra città

Continuano gli appuntamenti con la nostra squadra del cuore! Domenica, alle ore 18:00, ti aspettiamo nella nostra area food per tifare tutti insieme Vai su Facebook

Long-Covid e non solo, cosa rischia il cuore e come prevenire infarto, ictus e scompenso - E danneggia le arterie, esponendo ad un maggior rischio di infarto, ictus, ... Come scrive repubblica.it