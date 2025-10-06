Il corto circuito per l’imposta dovuta Una storia di strappi e incomprensioni

Il contenzioso sull’ Imu tra Comune e la chiesa si trascina da 15 anni. La parrocchia di Sant’Eulalia – come spiega il parroco – non vuole esenzioni non previste dalla legge: versa ogni anno alle casse comunali oltre 21mila euro di Imu per gli immobili: "Non solo quelli destinati ad attività commerciale, ma anche quelli vuoti e quelli dati in affitto alle famiglie". I locali ad utilizzo promiscuo (il Piccolo Teatro e la palestra) sono esenti per le attività pastorali, mentre pagano quando vi si svolgono le attività teatrali e sportive. La Parrocchia chiede semplicemente di pagare l’Imu per il tempo e gli spazi in cui i locali sono utilizzati per le attività non pastorali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

