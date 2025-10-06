Il coro Ad Novas di nuovo in concerto con Sopra una stella

Cesenatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 ottobre, il coro Ad Novas porta in scena “Sopra una stella”, uno spettacolo poetico-teatrale gratuito aperto a tutta la città pensato a contrastare la violenza sulle donne. A dirigere il coro sarà Monica Poletti, le voci soliste saranno quelle di Patrizia Bissoni e Giuliano Del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: coro - novas

Il Coro della Fondazione Guido d’Arezzo e gli allievi della Scuola Superiore per Direttori di Coro protagonisti del concerto finale della Masterclass sul repertorio corale ... - Mu: protagonista la tradizione corale romantica tedesca attraverso l’esecuzione di brani di Mendelssohn e Brahms, sotto la ... Lo riporta lanazione.it

Coro Rock di Arezzo in concerto questa sera alle 21 al teatro Pietro Aretino - Un appuntamento a ingresso libero che vedrà sul palco la formazione 100% inclusiva, nata ad Arezzo, grazie all’associazione Toscanabile Arezzo, 3 maggio 2025 – Coro Rock di Arezzo in concerto questa ... lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Coro Novas Nuovo Concerto