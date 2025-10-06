Il coro Ad Novas di nuovo in concerto con Sopra una stella

Domenica 12 ottobre, il coro Ad Novas porta in scena “Sopra una stella”, uno spettacolo poetico-teatrale gratuito aperto a tutta la città pensato a contrastare la violenza sulle donne. A dirigere il coro sarà Monica Poletti, le voci soliste saranno quelle di Patrizia Bissoni e Giuliano Del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it