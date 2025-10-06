Il Contraste di Milano celebra i suoi 10 anni con una cena al contrario e quindi noi te la raccontiamo partendo dalla fine
Si chiama ContrasteContrario la speciale serie di cene-evento con cui il ristorante Contraste di Milano, una stella Michelin, celebra i suoi 10 anni di attività. Quattro date fino a dicembre, un numero di posti limitati per ogni appuntamento e una regola di base: tutto va al contrario, tutto è il contrario di tutto, a partire dal menu. L'abbiamo provato in anteprima e qui sotto te lo raccontiamo, ma anche noi abbiamo deciso di farlo al contrario. Scegli tu da dove iniziare a leggere e in che verso procedere. Capitolo 4 - La fine è nell'inizio. La fine è nell'inizio, l'inizio è nella fine, suggerisce dalle casse una voce di sottofondo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: contraste - milano
Contraste Milano: il ristorante stellato celebra 10 anni di creatività
Contraste: dal donut alla bolognese alle cozze cacio e pepe A Milano, Matias Perdomo con Simon Press e Thomas Piras gioca serio con la tradizione: i menu Riflesso e Riflessioni trasformano ricordi (dal Donut alla bolognese alle Cozze cacio e pepe) in un te Vai su Facebook
Contraste Milano: il ristorante stellato celebra 10 anni di creatività - Chef Matias Perdomo e il suo team hanno trasformato via Giuseppe Meda in un punto di riferimento del fine dining milanese. Da panorama.it
Contraste di Perdomo festeggia 10 anni con quattro cene evento - (askanews) – Contraste festeggia i suoi primi dieci anni con “Contraste/Contrario”, un ciclo di quattro cene evento in programma tra ottobre e dicembre. msn.com scrive