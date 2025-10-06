Il contrabbando di sigarette con le mongolfiere che blocca gli aeroporti in Lituania

Today.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'aeroporto di Vilnius, la capitale della Lituania, è stato costretto a chiudere per diverse ore nella giornata di sabato per un sorvolo anomalo sui cieli del paese europeo. Questa volta, a tenere a terra decine di aerei non sono stati i droni russi (nonostante il diniego di Mosca), ma palloncini. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: contrabbando - sigarette

