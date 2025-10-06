Il consorzio statunitense termina l’interesse in £ 4,5 miliardi di sperma di acquisizione

2025-10-06 22:24:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Un consorzio statunitense guidato dall’imprenditore Brooklyn Earick non farà un’offerta formale per l’acquisizione per il Tottenham. Un’espressione informale di interesse del consorzio di Earick il mese scorso è stata “respinta inequivocabilmente” dal Tottenham il mese scorso, la gerarchia del club insistendo sul fatto che non è in vendita. Avendo respinto un’espressione di interesse, il consorzio di Earick era tenuto a fare un’offerta o confermare che non lo avrebbe fatto entro il 24 ottobre. Il Tottenham ha confermato alla Borsa di Londra che il club “non è più in un periodo di offerta” lunedì. 🔗 Leggi su Justcalcio.com