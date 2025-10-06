Il Consorzio Piacenza Alimentare porta i suoi sapori in Germania
Anuga si conferma la capitale mondiale del food & beverage: oltre 7.800 espositori provenienti da un centinaio di Paesi e circa 150mila visitatori trasformano la città tedesca in un laboratorio internazionale di tendenze, innovazione e business.In questo scenario di respiro globale, il Consorzio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Bilancio consolidato 2024: -21 milioni di euro di rosso. Partecipate in crisi, conti che si reggono solo con artifici contabili, territori come Piacenza dimenticati. Esempi concreti: - Consorzio Fitosanitario di Piacenza: risorse insufficienti, agricoltura a rischio.
Consorzio Vino Chianti porta l’Academy 2025 in Cina: quattro tappe per formare i nuovi ambasciatori del vino toscano - Consorzio Vino Chianti inaugura l’Academy 2025 in Cina: un tour in quattro tappe per formare i nuovi ambasciatori del vino toscano e consolidare il legame con il mercato asiatico Tre settimane per ... Secondo affaritaliani.it