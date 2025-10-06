Il Consolato d’Italia a Miami rafforza la collaborazione con il Miami Dade College
. Nei giorni scorsi il Consolato Generale d’Italia a Miami ha incontrato i vertici del Miami Dade College per discutere nuove opportunità di cooperazione nel campo della formazione continua e dello sviluppo professionale. All’incontro hanno partecipato, per l’istituto americano, il professor Enrique Infanzon, preside della School of Continuing Education and Professional Development, e la professoressa Pamela Fuertes Berti, preside della Miguel B. Fernandez Family School of Global Business, Trade and Transportation, insieme ai loro collaboratori. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
