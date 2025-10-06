Il consigliere Monguzzi espone una bandiera della Palestina in Comune | Stop al gemellaggio Milano-Tel Aviv
Carlo Monguzzi, consigliere comunale dei Verdi, ha presentato una mozione per l'interruzione del gemellaggio Milano-Tel Aviv. Dopodiché, ha esposto una bandiera della Palestina in mezzo all'aula di Palazzo Marino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: consigliere - monguzzi
Il consigliere Monguzzi attacca: “Ultimatum di Sala? È il nulla sono già d’accordo su San Siro e Pgt”
Sì alla vendita di San Siro, il consigliere Monguzzi si dimette: “Traditi i cittadini, ricorreremo alla giustizia”
Alessandro Lanzani. . Milano colpo di scena : la maggioranza lascia il consigliere Monguzzi . Vai su Facebook
Via libera a #SanSiro: il consigliere dei Verdi Carlo #Monguzzi, dopo aver votano contro alla delibera per la vendita a #Inter e #Milan e aver lasciato la maggioranza comunale, si dimette dalla commissione ambiente. via @CalcioFinanza - X Vai su X
Il consigliere Monguzzi espone una bandiera della Palestina in Comune: “Stop al gemellaggio Milano-Tel Aviv” - Carlo Monguzzi, consigliere comunale dei Verdi, ha presentato una mozione per l'interruzione del gemellaggio Milano- Lo riporta fanpage.it
Carlo Monguzzi espone la bandiera della Palestina in Consiglio comunale: "Stop ai rapporti con Tel Aviv" - Questo il gesto di protesta del consigliere dei Verdi, Carlo Monguzzi, in apertura del Consiglio comunale ... Riporta milanotoday.it