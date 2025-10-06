Il consigliere Monguzzi espone una bandiera della Palestina in Comune | Stop al gemellaggio Milano-Tel Aviv

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Monguzzi, consigliere comunale dei Verdi, ha presentato una mozione per l'interruzione del gemellaggio Milano-Tel Aviv. Dopodiché, ha esposto una bandiera della Palestina in mezzo all'aula di Palazzo Marino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: consigliere - monguzzi

