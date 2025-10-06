Quasi tutti, in radio, vanno e vengono. Antonello Dose e Marco Presta sono arrivati trent'anni fa e restano saldissimi e in formissima al volante del Ruggito del Coniglio, andato in onda per la prima volta il 2 ottobre 1995 e tuttora su Radio2 dal lunedì al venerdì tra le 7 e 45 e le 10 e 30, e non è per nulla facile «tenere alte» quasi tre ore in diretta ogni mattina. Dose e Presta ci riescono non solo perché hanno ormai una sintonia pressoché chirurgica ma anche perché, circondati dal talento di Paola Minaccioni, dalla verve di Giancarlo Ratti e dal gusto musicale di Attilio Di Giovanni e Max Paiella, hanno messo in piedi una commedia dell'arte (ironica) cui si fatica a resistere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il coniglio ruggisce da 30 anni