Il concorso per rifare il look ad una sala del Comune
Trasformare una sala austera in un luogo più originale e accogliente, tramite delle decorazioni. È in tal senso che il comune di Concorezzo ha indetto un concorso pubblico: l’obiettivo è quello di cercare valide idee utili a valorizzare la sala di rappresentanza del Municipio.Il progettoIl tema. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: concorso - rifare
Immissioni in ruolo 2025/26, docente ottiene sede “scomoda” e rinuncia. Dovrà rifare il concorso
Concorso primaria PNRR2 nelle Marche, annullata la graduatoria. Bisognerà rifare le prove orali. Cosa è accaduto
Da docenti già di ruolo a precari che devono rifare il concorso: accade nelle Marche, posto primaria. Cosa è successo
Il #Coro di #Ispra vince il Concorso di #SestoCalende Vai su Facebook
Concorso per rifare il look al paese - Un progetto di idee per la riqualificazione del 'Piazzone' e per l’arredo urbano di piazza Madonna e corso Nasini. Come scrive lanazione.it