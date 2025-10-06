Il Comune di Napoli accelera sulla trasformazione digitale | cosa cambierà per i cittadini
Il Comune di Napoli compie un passo decisivo verso la modernizzazione dei servizi pubblici grazie a una collaborazione strategica con IBM. L’obiettivo è rendere l’amministrazione più trasparente, efficiente e vicina alle esigenze di cittadini e imprese attraverso l’adozione di tecnologie. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: comune - napoli
Napoli, vigile urbano annullava multe per sé e i familiari: licenziato dal Comune
Napoli, vigile annulla centinaia di multe a parenti e amici: licenziato dal Comune
La Venere degli Stracci di Pistoletto donata al Comune di Napoli: vale un milione di euro
Vi spieghiamo nei dettagli, attraverso questo link del sito del Comune di Napoli, il dispositivo di circolazione in occasione del nostro evento 3° Roller Skating Festival Napoli sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025, in programma presso la rotonda Diaz e sul lun Vai su Facebook
Seduta del Consiglio comunale del 29 settembre 2025. Segui i lavori in diretta: Sul sito http://comune.napoli.it Sul canale YouTube https://youtube.com/user/comunenapoli… Sulla pagina Facebook - X Vai su X
Napoli Est, arriva l'ok per la terrazza a mare: si accelera sui lavori - Un passaggio cruciale per far proseguire l’iter avviato dal Comune di Napoli che intende trasformare l’impianto dismesso nel 2000 in spazio green con servizi per bagnanti e turisti. Secondo ilmattino.it
Napoli Est, arriva l'ok per la terrazza a mare: si accelera sui lavori - Decisivo passo in avanti per trasformare l’ex depuratore di San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale della città, in terrazza panoramica sul mare. Scrive ilmattino.it