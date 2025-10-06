il comune di bologna approva la cittadinanza onoraria a francesca albanese

Il Consiglio comunale di Bologna ha approvato la delibera che conferisce la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati. Il provvedimento è passato con 25 voti favorevoli – tra cui quelli di Pd, Coalizione Civica, Lepore Sindaco e Anche tu conti – e 9 contrari, provenienti da FdI, Lega Salvini Premier, gruppo Misto, Bologna ci piace e Forza Italia. Nella motivazione si riconosce l’impegno di Albanese «nella tutela del diritto internazionale e nella difesa dei diritti umani, per aver denunciato con rigore e indipendenza le responsabilità di Stati, aziende e individui nei crimini contro il popolo palestinese, contribuendo a riaffermare quello che dovrebbe essere il primato del diritto sulla forza, principi condivisi dal Comune di Bologna». 🔗 Leggi su Lettera43.it

