Il comitato Abc contro Kronospan | Previsto un aumento del trenta per cento di polveri sottili a San Vito

“Poiché sia l’opposizione che la maggioranza si sono espresse pubblicamente sugli ultimi sviluppi della questione Kronospan, riteniamo sia doveroso che anche il comitato ABC, che tanto si è speso su questo problema ambientale e sanitario, possa dire la sua”. Così inizia la nota dell'associazione. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

