Il comandante Cristoforo Colombo giovedì 9 ottobre conferenza al Museo di Storia Naturale

Livornotoday.it | 6 ott 2025

Giovedi 9 ottobre, alle 17 al Museo del Mediterraneo, è in programma una conferenza del prof. Silvestro Raffone dal titolo “Il Comandante Cristoforo Colombo”, primo appuntamento autunnale delle iniziative promosse dalla S.A.It (Società Astronomica Italiana - Sezione Toscana).In prossimità della. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

