Il comandante Cristoforo Colombo giovedì 9 ottobre conferenza al Museo di Storia Naturale
Giovedi 9 ottobre, alle 17 al Museo del Mediterraneo, è in programma una conferenza del prof. Silvestro Raffone dal titolo "Il Comandante Cristoforo Colombo", primo appuntamento autunnale delle iniziative promosse dalla S.A.It (Società Astronomica Italiana - Sezione Toscana).In prossimità della.
ISCHIA Più spazi per disabili e motocicli sul Lungomare Cristoforo Colombo Il Comandante della Polizia Locale di Ischia, Chiara Romano, ha firmato l'ordinanza n. 178 del 26 settembre 2025 che introduce importanti modifiche al...