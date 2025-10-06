Il Cisterna Volley perde contro Milano al tie-break Approccio sbagliato poi la reazione

A circa due settimane dall’inizio del campionato prosegue il lavoro del Cisterna Volley reduce dal doppio confronto del fine settimana con Allianz Power Volley Milano. Dopo la gara di sabato (finita 2-2) le due squadre sono scese di nuovo in campo ieri a Gubbio dove a festeggiare è stato Milano. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

