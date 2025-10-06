Il centrodestra ha vinto le elezioni regionali in Calabria

In Calabria è in corso lo spoglio delle schede ma i dati delle prime proiezioni indicano un risultato ormai definito: Roberto Occhiuto, presidente uscente e candidato del centrodestra, si avvia verso una netta riconferma alla guida della Regione. Secondo le rilevazioni Opinio per Rai, Occhiuto è tra il 57,5 e il 62,5 per cento dei voti, mentre lo sfidante del centrosinistra Pasquale Tridico, ex presidente dell’Inps, si ferma tra il 36 e il 40 per cento. Francesco Toscano, sostenuto da Democrazia Sovrana Popolare, resta sotto il 2 per cento. Per la prima volta dalla riforma che introdusse l’elezione diretta del presidente, la Calabria riconferma un governatore uscente. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

