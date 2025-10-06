Il Centro Locale Intercultura Bari Nord invita studenti e famiglie a scoprire il mondo | incontro il 16 ottobre
Sono aperte le iscrizioni al concorso di Intercultura per l’anno scolastico 2026-2027, rivolto a studenti e studentesse delle scuole superiori nati tra il 1° luglio 2008 e il 31 agosto 2011, che desiderano vivere un’esperienza di studio e vita all’estero in oltre 50 Paesi nel mondo. Le iscrizioni. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: centro - locale
Nuovo comando della polizia locale: "Un centro operativo efficiente"
Sei mesi di polizia locale. Rifiuti, boom di furbetti. In centro storico 156 multe
Controlli centro storico, chiarimento del questore: "La polizia locale non è stata esclusa"
Al Rome Edition, nel centro della Capitale, c'è un locale unico in Italia: si creano drink ispirati al ‘padre’ di tutti cocktail dalle origini misteriose. Ecco la nostra esperienza Vai su Facebook